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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Eski nişanlısının yüzüne kimyasal attı! Pişkin savunma!
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Eski nişanlısının yüzüne kimyasal attı! Pişkin savunma!

Konya'da, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı 28 yaşındaki Merve Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan tutuklu sanık 26 yaşındaki Sabit Türk, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşmasında, "'Sıvının zarar verebileceğini bilmiyordum. Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım" dedi

Son dakika haberler: Eski nişanlısının yüzüne kimyasal attı! Pişkin savunma!
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DHA

Konya'da olay, 19 Haziran 2022'de, Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Küçüktekin'in (28) evine gelen 15 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (26), "Su sayacına bakacağız abla" diyerek kapıyı açtırdı.

KİMYASAL MADDEYİ YÜZÜNE FIRLATTI

DHA'da yer alan habere göre Sabit Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KASTEN YARALAMADAN' TUTUKLANDI

Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLABİLECEK DERECEDE YANIK

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Olayın nasıl gerçekleştirildiğinin anlatıldığı iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında; cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi.

KUVVETLİ ASİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dökülen sıvı madde nedeniyle Küçüktekin'in evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi. İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu Sabit Türk ile saldırı sonrası 4 kez yapılan ameliyat sonrası taburcu olan ve halen tedavisi devam eden Merve Küçüktekin ve taraf avukatları katıldı. Sabit Türk, mahkemedeki savunmasında Merve Küçüktekin ile 2019 yılında internet aracılığıyla tanıştıklarını belirtti.

"ZARAR VERMEK İSTEMEDİM AMA OLAY OLDU"

Türk, mahkemedeki savunmasında, ''İnternet üzerinden tanıştık. Ankara'dayken yanıma geliyordu. Olay 19 Haziran'da oldu. Bana sosyal medya üzerinden 'Sen adam değilsin. Sen erkek değilsin' diyordu. Erkeklik gururuma hakaret ediyordu. Bunun nedenini öğrenmek için görüşmek istedim. Önce çalıştığı markete gittim orada yoktu. Daha sonra evine gittiğimde orada da yoktu. Geceyi arabada geçirdim. Ertesi gün evine giderek kapıyı çaldım. 'Kim o' diye ses geldi. 'Benim, benim' diyerek karşılık verdim. Kapıyı açtıktan sonra bana ve aileme küfür etmeye başladı. Ben kendisine zarar vermek istemedim, ama olay oldu. Su saatine bakacağım, diye bir şey söylemedim" dedi.

"SUSTURMAK İÇİN ÖFKEYLE ATTIM"

Merve'nin kendisini sosyal medya hesaplarından engellediğini söyleyen Türk, "Merve beni her yerden engellediği için ben onun hesabına para göndererek iletişim kurmaya çalıştım. Kendisi bana küfür ettiği için dekont açıklamalarında küfür ettim. Sıvının zarar verebileceğini bilmiyordum. Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım. Olayın ardından şok geçirdim. O yüzden yardım etmeyip olay yerinden kaçtım" diye konuştu.

DURUŞMA NİSAN AYINA ERTELENDİ

Merve Küçüktekin ise, daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Küçüktekin'in üzerine atılan kimyasal maddenin yeniden tespit edilmesini isteyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı nisan ayına erteledi.

"MERVE İÇİN KÖTÜ KADIN İMAJI ÇİZİLMEYE ÇALIŞILDI"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, Merve için kötü kadın imajı çizilmeye çalışıldığını belirterek, "Beklediğimiz bir savunmaydı. Klasik bir şekilde' psikolojim bozuk, rahatsızım, erkeklik onuruma hakaret etti' şeklindeydi savunmalar. Umarız ki ağır ceza mahkemesi de bunun farkındadır. Burada önemli olan husus, bu maddenin öldürme yetisine sahip, olup olmadığı ya da vücudun hangi bölgelerine temas ederse tehlike arz edip etmediği şeklindedir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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