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Haberler Gündem 3. Sayfa Yürürken gelen ölüm... Son dakika haberler: Evine giderken başından vuruldu - Güncel haberler
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Evine gidiyordu! Yürürken gelen ölüm!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartışma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bu sırada evine gitmek için kaldırımda yürüyen 36 yaşındaki İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. Onaran, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Masum S., polis tarafından saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı

Yürürken gelen ölüm... Son dakika haberler: Evine giderken başından vuruldu - Güncel haberler
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DHA

Tekirdağ'da olay, gece saatlerinde Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para meselesi bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı.

OTOMOBİLİN ARDINDAN ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.´nin otomobilinin arkasından ateş açtı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINDAN VURULDU

Bu sırada mermilerden biri çalıştığı fabrikadan çıkıp evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

İbrahim Onaran'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Masum S., polis tarafından saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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