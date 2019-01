Avustralyalı giyim ve aksesuar markası Forever New, 2009 yılında girdiği Türkiye'deki operasyonlarını kapatıyor. 2006 yılında Avustralya'da kurulan marka 7 ülkede 250'den fazla mağazaya ulaşmıştı.

Üzgünüz. Türkiye'deki Forever New faaliyetlerine son verdiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürler. Yıllardır süregelen bağlılığınza ve desteğinize teşekkür borçluyuz. Forever New Türkiye

Markanın Türkiye temsilciliği tarafından Instagram aracılığıyla İngilizce olarak yapılan açıklamada, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerinin tamamen iade edilebileceği belirtildi. Şirket, müşterilerin Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini da duyurdu.

Açıklama sonrası, Forever New Türkiye temsilciliğinin internet sitesi uluslararası siteye yönlendirildi. 2006 yılında kurulan Avustralya merkezli giyim markası, Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Singapur ve Endonezya gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor.

Forever New, Türkiye'ye 2009 yılında Saide Grup bünyesinde kurulan ve farklı hedef kitlelere hitap eden birden çok yabancı markayı barındıran Retail Platform tarafından getirilmişti. Birkaç yıl önce Saide Tekstil ile yolları ayrılan Forever New, Retail Two Mağazacılık tarafından işletiliyordu.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropoller başta olmak üzere Türkiye'de pek çok il ve AVM'de hizmet veren Forever New Türkiye'nin operasyonlarına son verme kararının gerekçesi ve mevcut mağazaları ile çalışanlarının durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili görüşüne başvurmak için ulaştığımız Retail Two yetkilileri yorumda bulunmadı.

Geçen yıllarda Crate and Barrel, C&A, Top Shop, Debenhams, Aeropostale gibi uluslararası markalar Türkiye'den ayrılma kararını açıklamıştı.