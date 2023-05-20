Görenler şoke oldu! Yumruk yumruğa yol kavgası!

İstanbul Ümraniye'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi.
YOL VERME TARTIŞMASI BAŞLADI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.
GRUP HALİNDE KAVGA ETTİLER
Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Çevredekiler birbirlerine yumruklarla saldıranları ayırmakta güçlük çekti.
OLAY ANI KAMERADA
Yumruk yumruğa kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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