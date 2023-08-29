Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza! Konya'da, hastanenin otoparkında drift yapan ve ehliyeti daha önce iptal edilen 19 yaşındaki E.H.A., trafik denetleme şubesi ekiplerince tespit edilerek, 37 bin 594 lira ceza uygulandı

Konya'da, bir hastanenin otoparkında drift yapan gençle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRAFİK EKİPLERİNCE TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yapılan ihbarın ardından, bir hastanenin otoparkında aracıyla drift yapan E.H.A.'yı (19) tespit etti.

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37 BİN 594 TL CEZA KESİLDİ

Ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlenen E.H.A., polis merkezine götürülerek kendisine 37 bin 594 lira para cezası kesildi.

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