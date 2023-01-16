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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Herkesin başına gelebilir! Kolay para kazanma linkine tıkladı! Bin pişman oldu! - Öne çıkan haberler
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Herkesin başına gelebilir! Kolay para kazanma linkine tıkladı! Bin pişman oldu!

Manisa'da, internette gördüğü linki tıklayan 35 yaşındaki A.K., sanal ortamda kendisine verilen görevler üzerinden para kazandığını düşünerek, dolandırıcılara 7 günde 74 bin TL'sini kaptırdı. Pişman olduğunu söyleyen kadın, kendisini dolandırılan kişi ya da kişilerin bulunması için avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberleri: Herkesin başına gelebilir! Kolay para kazanma linkine tıkladı! Bin pişman oldu! - Öne çıkan haberler
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DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve evli olan A.K. (35) isimli kadın, internette dolaşırken, 'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz' yazılı reklamla karşılaştı.

HESABINA KÜÇÜK PARALAR YATIRILDI

DHA'da yer alan habere göre bilgi almak için linke tıklayan kadın, karşısındaki kişiyle WhatsApp'tan görüşmeye başladı. Uygulama üzerinden görevler verilen A.K.'ye, güven kazanmak için bu görevler karşılığında küçük çapta para da yatırıldı.

Avukat Mehmet Arslan ve dolandırılan A.K., yeni dolandırıcılık y&ouml;ntemini anlattı.
Avukat Mehmet Arslan ve dolandırılan A.K., yeni dolandırıcılık yöntemini anlattı.

30 BİN TL KREDİ ÇEKTİ

100 TL'lik, 200 TL'lik görevlerden sonra 1000 TL ve üzeri görevler yapmaya yönlendirilen A.K., bakiyesi yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çekti. Kazanacağını düşünerek kredi çeken A.K., görev fiyatlarının 10 bin TL'yi bulmasıyla çekileceğini söyledi. Görevleri yapmadıkça parasını alamayacağını öğrenen A.K., dolandırıldığını anladı. 1 haftada 74 bin TL'sini dolandırıcılara kaptıran A.K., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

"500 TL KAZANDIĞIM SÖYLENDİ"

Pişman olduğunu dile getiren A.K., internet üzerinde gezinirken linke tıkladım, oradan direkt WhatsApp'a bağlanıldı. Bilgi almak istediğimde, iş platformu olduğunu söylediler. Uygulamada 45 TL'lik bakiyem vardı. İlk olarak o bakiyeyi kullanmamı ve daha sonra 100 TL, 200 TL derken gitgide yükselen miktarda ödeme yapmam söylendi. 500 TL kadar kazandığım söylendi ama görevlerin fiyatları da arttı.

"PARAMI ÇEKEMEYECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Normalde günlük 5 görev verdiler. Bu şekilde 74 bin TL gitti hatta son bir görevim kaldı ve para kazanacağım diye bütçem yetmediği için 30 bin TL'lik kredi çektim. Haydi son bir görevim kaldı, en azından yatırdıklarımı kurtarayım, diye düşündüm. Zaman aşımına uğradığı için yeniden görev tanımlaması aşaması olduğunu ve paramı çekemeyeceğimi söylediler.

"BOŞ ANIMA GELDİ YOKSA OYNAMAZDIM"

Yeni görevler aldım fakat her görev 10 bin TL'ye yükselince, geri çekilmek zorunda kaldım. Her seferinde farklı kişilere para aktarımı oluyordu. Bir daha oynamam. Boş anıma geldi. Normalde böyle bir şey yapmazdım. Bu zamana kadar da böyle şeylere girişmedim. Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Çok pişmanım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kolay para kazanmak diye bir şey olmadığını öğrendim" diye konuştu.

"YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ"

Avukat Mehmet Arslan ise "Müvekkilimiz internet üzerinde gezerken 'Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz şeklindeki bir reklamla karşılaşıyor. Kendisi bu linke tıklıyor ve karşısına bir numara çıkıyor. WhatsApp üzerinden mesaj atıp bilgi almak istediğinde, karşıdaki kişi bazı görevlerin olduğu, bu görevleri yapması karşılığında kendisine ücret verileceğini söylüyor. Müvekkilim kabul ediyor.

Örneğin; size bir ev aleti aldırıyor. Bunun maliyeti 1000 TL, siz parayı yatırıyorsunuz bunun karşılığında size 100 TL, 200 TL komisyon veriyor. Bunu günde 5 kez yapmanızı istiyorlar. Başta kolay görevler vererek, hesabınıza para yatırıyorlar. Size güven sağlıyorlar. Siz de bu görevler sayesinde gerçekten para kazandığınıza inanıyorsunuz.

Müvekkilimizde bu şekilde 74 bin TL dolandırılıyor. Yaptığımız araştırmada olayın daha çok yeni olduğu, başka mağdurların olduğunu da gördüm. Bu patlamak üzere olan yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Müvekkilimin hangi hesaplara para gönderdiği, hangi hesaplardan para geldiği dosyamızda mevcut. Suç duyusunda bulunduk. Savcılığın bu kişileri bulabileceğine inanıyoruz. Mağdurların sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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