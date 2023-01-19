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DHA

İstanbul Şişli'de 19 Ocak 2007'de, Agos binasının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için, ölümünün 16'ncı yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

AİLESİ VE SEVENLERİ TÖRENE KATILDI

DHA'da yer alan habere göre törene eşi Rakel Dink, çocukları, Hrant Dink'in kardeşleri ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına eşi Rakel Dink tarafından güller konuldu, dualar edildi.

ŞİŞLİ'DE DE ANILACAK

Dink, saat 15.00'te, 16 yıl önce öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde de anılacak. Ayrıca çeşitli anma etkinlikleri de düzenlenecek.