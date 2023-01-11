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Hülya otomobil çarpması sonucu öldü! Bilirkişi raporu: İş kazası!

İzmir'de, görevli olduğu tramvay köprü durağında tuvalet olmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi 38 yaşındaki Hülya Onaylı'nın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda olay 'iş kazası olarak nitelendirildi. Olayın nedeni ise 'iş yerinde tuvalet olmaması' olarak vurgulandı

Son dakika: Hülya otomobil çarpması sonucu öldü! Bilirkişi raporu: İş kazası! - Güncel haberler
DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji Şirketi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya (38), 20 Eylül'de saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır Sıgalı (34) yönetimindeki otomobil çarptı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİYDİ

DHA'da yer alan habere göre tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, doktorların müdahalesine rağmen öldü.

AĞABEYİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Hülya Onaylı'nın cenazesi, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Onaylı'nın ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da 9 gün sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır Sıgalı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Onaylı'nın, görevli olduğu köprü tramvay durağının yakınındaki yaya geçidine gelip, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına doğru koştuğu belirtildi.

"YÜKSEK HIZ VE TEDBİRSİZ YAYA GEÇİDİNE YAKLAŞTI"

Bu sıra gelen Sıgalı'nın da otomobille çarpması sonucu Onaylı'nın havalanarak 40 metre mesafedeki diğer şeridin orta kısmına düştüğü ve yolun bitimindeki şeride savrulduğu, iddianamede yer aldı.
Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre Sıgalı'nın, kazada yüksek hızla ve tedbirsiz olarak yaya geçidine yaklaştığının tespit edildiği de iddianamede belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bahadır Sıgalı'nın trafik ihlali, Hülya Onaylı da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı. Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3'üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de kaydedildi. İddianamede, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Ara duruşmada tahliye edilen Sıgalı'ya ev hapsi verildi. Öte yandan kazanın ardından 1 hafta sonra Büyükşehir Belediyesi'nce bazı tramvay duraklarına seyyar tuvaletler yerleştirildi.

UZMAN BİLİRKİŞİ EŞLİĞİNDE KEŞİF YAPILDI

Hülya Onaylı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili, olay yerinde 9 Aralık 2022'de, uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapıldı. Mahkeme başkanı, savcı, Hülya Onaylı'nın ikizi Derya Karaca, Onaylı ailesinin avukatı Aykut Dikencik, Berna Özer ve eşi Erkan Onaylı'nın bulunduğu keşifte Sıgalı, kaza anını anlattı. O anları, Onaylı'nın yakınları da anbean takip etti. Olay yeri incelemesinde, güvenlik kameralarının açıları incelendi, olay yeri kontrol edildi. Olay günü Hülya Onaylı ile birlikte görevli olan güvenlik görevlisi Bülent Yurtsever dinlendi.

NEDENİ, İŞ YERİNDE TUVALET OLMAMASI

Davanın dün 2'nci duruşması görülürken; duruşmaya sanık Bahadır Sıgalı, Avukatı Tuğrul Gündüz, ölen Hülya Onaylı'nın eşi Erkan Onaylı, vekili Avukat Abdurrahman Aykut Dikencik, Hülya Onaylı'nın ikizi Derya Karaca ve ablası Semra Şengül katıldı. Duruşmada, olay yerindeki keşfe değinildi. Keşif sonrası ayrıntılı bilirkişi raporu okundu.

"İŞ KAZASI" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İş güvenliği uzmanı bilirkişi raporuna göre; "Meydana gelen kaza her ne kadar yoğun araç trafiğinin olduğu kara yolunda meydana gelmiş olsa da 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından değerlendirildiğinde, kazanın İzenerji İnsan Kaynakları Temizlik Bakım ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanı Hülya Onaylı'nın iş yerinde, çalışma saati içinde, ara dinlenme zamanı içinde gerçekleşmiş olması ve sonuçları bakımından aynı kanunun bendine göre 'iş kazası'dır. Bu iş kazasının olmasının nedeni, iş yerinde tuvalet olmamasıdır" denildi. Ayrıca tramvay duraklarında tuvalet olmadığı tespitine de yer verildi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Duruşmada söz alan Sanık Bahadır Sıgalı'nın Avukatı Tuğrul Gündüz, "Biz bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz" dedi. Olayın iş kazası olduğunu vurgulayan Hülya Onaylı'nın avukatı Abdurrahman Aykut Dikencik ise "Bilirkişi raporuna karşı ayrıntılı olarak yazılı beyanda bulunacağız. Raporları bir bütün olarak inceleyeceğiz" dedi.

Duruşmada sanığının ev hapsinin devamına karar verilerek, dava ileri bir tarihe ertelendi.

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