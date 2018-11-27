İddaa ihalesi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapıldı. Saat 11:00’da başlayan ihaleye 10 yıl için 200 milyar TL taahhütle tek teklifi Inteltek verdi.

Ahmet Can Acaroğlu başkanlığındaki komisyon, şirketin verdiği teklifin uygunluğunu inceledi. Komisyon, evrakın kabul edilmesinin ardından mali zarfları da teslim alırken, ihale için teklif verme süreci tamamlandı.

Yapılacak detaylı inceleme sonunda komisyon, ihalenin ikinci oturumunun tarihini belirleyecek.

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ihale sonrası yaptığı açıklamada, "Bizden başka teklif veren olmadı. 10 yıl için 200 milyar TL hasılatı taahhhüt ettik. Bildiğiniz gibi son yasal düzenleme ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 70'e çıkarıldı. Bu sayede yasadışı bahisin de önüne geçmek istiyoruz," dedi.

2008 yılında düzenlenen iddaa ihalesini de 10 yıllığına yüzde 1.4 komisyon ile İnteltek firması kazanmıştı. Inteltek'in yüzde 55'i Turkcell'e 45'i ise Yunanistan merkezli Intralot'a ait.

Torba Yasa öncesi bahis oyunlarındaki ikramiye dağıtım oranı yüzde 59’du.

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