İki kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!

İzmir'de olay, 21 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Buca ilçesi 222/2 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen İbrahim Taşdemir ve Uğur Selimler, Mehmet Selimler ve Oruç S. kıraathanede buluştu.

DHA'da yer alan habere göre burada, taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Uğur Selimler bıçaklandı, Mustafa Sağolalar ise tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ YARALI DA KURTARILAMADI

Uğur Selimler, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mustafa Sağolalar ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralı da kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis kavgaya karıştıkları ileri sürülen İbrahim Taşdemir, Mehmet Selimler ve Oruç S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim Taşdemir ve Mehmet Selimler tutuklandı, Oruç S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGANIN NEDENİ UYUŞTURUCU İDDİASI

Tarafların uyuşturucu satışıyla ilgili aralarında husumet olduğu ve olayın da bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.