İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! Kafede kurşun yağmuru!

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İstanbul'da dehşet görüntülerinin yaşandığı olay, iki gün önce, Şişli Bomonti’de saat 23.00 sıralarında bir kafeteryada meydana geldi.

SİLAHLA 2 KİŞİ YARALANDI Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir hafta önce darp edilen bir kişi, kendisini döven kişilerin bulunduğu kafeteryayı arkadaşlarıyla bastı. Kafedeki kişilerin, silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, iki kişi ağır şekilde yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA Kafeteryada yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dehşet saçan görüntülerde, iki arkadaş kafede otururken, içeriye gelen 6 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğruyor. Ardından çekilen silahlarla ateş edilmeye başlanıyor. Müşterilerin adeta kaçacak delik aradığı o görüntülerin ardından polis harekete geçti.

2 AĞIR YARALI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA Silahlı kavgada A.B. (36) ve A.C.'nin (33) ağır yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli T.M. ile G.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.