İstanbul'da yaşandı! Okulu karıştıran tokat!

"EŞİM VE ÇOCUĞUMU, ERKEK ÖĞRETMEN DARP ETTİ"

Baba Yakup Konaçoğlu ise, "Bugün eşim beni arayıp öğretmenin çocuğumuzu darp ettiğini söyledi, ben de koşarak okula geldim. Eşim benden önce gelmişti. Sınıfa çıktığımda öğretmen, eşimin boğazına sarılmış, sıranın üzerine yatırmış bir vaziyette gördüm. Boğazını sıkarak elinden aldım. Öğretmen tarafından darp gördü eşim ve çocuğum" diye konuştu.

9 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN YOLUNUN KESİLME ANI KAMERADA

Daha önce çocuğunun önünün kesildiği anlara ait görüntüleri gösteren Fatma Konaçoğlu, "Daha önce de okulda olan bir sorundan dolayı, akrabaları ile birlikte beni tehdit ettiler. Ben okula gelmeyince, okul çıkışı çocuğumun önünü kestiler. Çocuğumu 3 akrabasına darp ettirdiler. Videolar da burada" ifadelerini kullandı. Çocuğun 3 kişi tarafından yolunun kesilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VELİ 'SİLAH' PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan Fatma Konaçoğlu'nun, öğretmen Yahya B. ile daha önce yaşadığı tartışma sonrasında, sosyal medya uygulamasında 'silah' fotoğrafı paylaştığı, öğretmenin veliye, 'Bu fotoğraf bir gönderme mi?' sorusuna, 'Üzerinize alındıysanız siz bilirsiniz, ben her zaman bu tarz görseller paylaşıyorum' yanıtı verdiğini söylediği öğrenildi.

EĞİTİM BİR-SEN: ÖĞRETMENLERİ KORUYACAK YASAL DÜZENLEME YAPILSIN

Eğitim Bir-Sen üyeleri ise okul önünde toplanarak 'Öğretmene şiddete hayır' eylemi yaptı.

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mükremin Köse, "Neredeyse her gün bir okulda, bir öğretmene fiziki ya da farklı şekillerde şiddet uygulandığını görüyor ve duyuyoruz. Açık ve net şekilde ifade ediyoruz, caydırıcı tedbirler alınmaz, yasal düzenlemeler getirilmezse bu işin sonu gelmez. Yetkililerden beklentimiz öğretmenleri koruyacak yasal düzenlemelerin bir an önce getirilmesidir. İki veli, kendi çocuklarının olduğu sınıfa birlikte giriyorlar, ders esnasında öğretmene saldırıyorlar. Çocukların gözü önünde gerçekleşiyor. Bu veliler şimdi elini kolunu sallayarak geziyorlar. Böyle olmamalı. Öğrencilerimizin de psikolojisi bozulmuştur. Bu olaydan sonra öğretmenimiz nasıl bir psikolojiyle burada ders anlatacak, bunları düşünmemiz lazım. Bu olaylar yaygınlaşmadan bir an önce yasal düzenleme getirilmelidir" dedi.