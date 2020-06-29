Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir anne daha katıldı

DHA

Yangın dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı.

DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor. Ormanlık alanda meydana gelen tahribat havadan drone ile fotoğraflandı.