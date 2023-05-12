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İYİ Parti lideri Akşener: İlk turda kazanacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Yozgat mitinginde vatandaşlarla buluştu. Akşener, "Kazandık, kazandık. Buraya gelirken bazılarının konuşmalarını gösterdiler, Recep bey diyor ki; 'Çirkeflik yapan kaybeder'. Birinci turda kazanacağız" diye konuştu

Son dakika haberler: İYİ Parti lideri Akşener Yozgat'ta konuştu: Akşener,
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Yozgat'ta, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine iki gün kala miting düzenleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, özetle şöyle konuştu:

"ÇİFTÇİLERİMİZE ŞÜKÜRSÜZ DEDİLER"

"İşinizi gücünüzü bırakıp buraya gelmişsiniz. Önce cumalarınız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun. Buraya geldiniz Allah hepinizden razı olsun; hakkınızı helal edin. Kazandık, kazandık. Buraya gelirken bazılarının konuşmalarını gösterdiler, Recep bey diyor ki; 'Çirkeflik yapan kaybeder'. Birinci turda kazanacağız. 50 yıllık siyasi hafızam var. Ben böyle rezil bir seçim görmedim. Kadınlara sürtük, çukur dendi. Tarımda iflasın eşiğine gelen çiftçilerimize şükürsüz dediler.

"CEZAİ EHLİYETLERİ KALMAMIŞ DURUMDA"

Asayişten sorumlu bir abi var aklını bazı şeylerle bozmuş. Biz kazanırsak erkek erkeğe evlenecekmiş. Dahası da var erkeklerle hayvanların evliliği serbest kalacakmış. Bu nedir biliyor musunuz, bu arkadaşların psikiyatriste ihtiyacı var. Bunların cezai ehliyeti kalmamış durumda. O kadar iftira attılar ki anlatamam. Neden yapıyorlar, senin işsizliğin konuşulmasın diye yapıyorlar. Sizin yapılmayan atamanız konuşulmasın diye yapıyorlar.

"YOZGAT'IN NÜFUSU 700 BİNDEN 400 BİNE DÜŞTÜ"

Bunlara bir şeyi izah etmeye kalkışmayın, hadi be oradan deyin geçin. Yozgat'a bir tek çiviyi 20 yılda çakmamışlar. Nüfusu 700 binlerden 400 binlere düşmüş. Suriyeli göçmenlerden Yozgatlı iş bulamıyor. Pazar günü Anneler Günü ve seçime gidiyoruz. Her genç büyüklerinin ellerinden tutup sandığa götürüp bir oy Kemal'a bir oy Meral'e diyorsunuz. Bir anne olarak da oyunuza talibim.

"ÇİFTÇİYE BİR YIL ÖDEMESİZ KREDİ VERECEĞİZ"

Bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve bir tekniker ataması yapılacak. 100 bin öğretmen atanacak. Çiftçiye bir yıl ödemesiz kredi olanağı sağlayacağız. Yozgat'a biogaz tesisi kuracağız. Şart sürmeden ev kadınlarına 2500 TL maaş bağlayacağız. Haramilerin saltanatını birlikte yıkacağız.

"SİNAN'IN HESABI SORULACAK"

Yozgat'ın şeker fabrikasını sattılar ve pancar üretimini bitirdiler. Onu yeniden açacağız. Kaçamazlar, bu devlet büyük devlettir kaçamazlar. Başkent'in ortasında gencecik bir akademisyen katledildi. Azmettiricileri ve katili yakalanamadı. 14 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu sizin helal oylarınızla Cumhurbaşkanı ve ben de başbakan olacağım ve Sinan'ın hesabı vallahi sorulacak billahi sorulacak.

"GENÇLER HAYATINI KAYDIRDILAR"

Suriyeliler 2 yıl içinde derhal gidecek. Gençler hayatınızı kaydırdılar. 7 trilyon dolarlık sınırdaş komşularımızla ticari hacmimiz var. Sen hastaneye para veriyorsun ama Suriyeli'ye bedava. Dünyanın en iyi mercimeği, nohutu burada yetişiyor. Kokulu mercimek ama biz Kanadalıları zengin ediyoruz. Sizlerin teveccühüyle 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan'ı emekli edeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Ne mutlu Türküm diyene. Yozgat'ı bakansız bırakmayacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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