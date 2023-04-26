Kahreden haber... Beyin ölümü gerçekleşti!

Ordu'da kaza, 23 Nisan'da, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için İzmir'den ailesinin yanına gelen Özgür Öztürk'e (30), yoldan karşıya geçerken T.A. (33) idaresindeki kamyonet çarptı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öztürk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Tüm müdahalelere rağmen Öztürk'ün dün, beyin ölümü gerçekleşti. Kazanın ardından gözaltına alınan T.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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