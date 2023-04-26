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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kahreden haber... Beyin ölümü gerçekleşti!
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Kahreden haber... Beyin ölümü gerçekleşti!

İzmir'den bayram tatili için ailesinin yanına Ordu'ya gelen 30 yaşındaki Özgür Öztürk'e yolda kamyonet çarptı. Tedavi altına alınan Öztürk'ün, dün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi

Son dakika haberler: Kahreden haber... Beyin ölümü gerçekleşti!
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DHA

Ordu'da kaza, 23 Nisan'da, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için İzmir'den ailesinin yanına gelen Özgür Öztürk'e (30), yoldan karşıya geçerken T.A. (33) idaresindeki kamyonet çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öztürk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Tüm müdahalelere rağmen Öztürk'ün dün, beyin ölümü gerçekleşti. Kazanın ardından gözaltına alınan T.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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