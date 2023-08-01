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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi! - Güncel haberler

        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!

        Niğde'de, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 9 aylık hamile olan S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Kazada yaralananlar ise tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:34
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        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
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        Niğde'de yürekleri kavuran bir trafik kazası yaşandı. M.Ö. idaresindeki kamyonet, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü yakınlarında, M.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Haberde kullanılan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.
        Haberde kullanılan fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.E, E.E, S.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

        ANNE ADAYI BEBEĞİYLE CAN VERDİ

        Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 aylık hamile S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

        #Niğde
        #Son dakika haberler
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