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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi | Son dakika haberleri

        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!

        İstanbul Beyoğlu'nda, tartışma sırasında elindeki kalemle kaşına yumruk attığı Engin Yalçın'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ve 18 yıldan 27 yıla kadar hapis istenen sanık Derviş Karadağ'a verilen ceza belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:40
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        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Kasım 2023'te Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda kaldırımda oturan Engin Yalçın'a, aralarında çıkan tartışma sırasında sanık Derviş Karadağ'ın elindeki plastik kalemle yumruk attığı, sol kaşından yaralanan maktulün yoğun kan kaybı yaşayarak hayati tehlike altında hastaneye kaldırıldığı ve olaydan 1 hafta sonra öldüğü belirtilmişti.

        KAFATASI KIRIĞI, BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLMİŞTİ

        Hayatını kaybeden Engin Yalçın.
        Hayatını kaybeden Engin Yalçın.

        AA'da yer alan habere göre iddianamede yer verilen otopsi raporunda, uyuşturucu madde tespit edilen maktulün, ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydedilmişti.

        MAKTULÜN AİLESİ CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

        İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Karadağ ve tarafların avukatları ile maktul Engin Yalçın'ın ailesi katıldı. Maktulün ailesi sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

        SON SÖZÜ SORULDU

        Son sözü sorulan sanık Karadağ, "Takdir mahkemenindir" dedi.

        12.5 YIL HAPİS VERİLDİ

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan, 18 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanık Derviş Karadağ'ı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

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