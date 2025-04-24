Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi! İstanbul Beyoğlu'nda, tartışma sırasında elindeki kalemle kaşına yumruk attığı Engin Yalçın'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ve 18 yıldan 27 yıla kadar hapis istenen sanık Derviş Karadağ'a verilen ceza belli oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 24.04.2025 - 15:40 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:40 facebook

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