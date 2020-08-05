Bu kadar da olmaz!

DHA

Olay, dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, askere gidecek bir genç için düzenlenen kına gecesine katılan Hasan D., Fevzi Ö. ve Tahsin Y. arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kınadaki diğer davetliler, duruma müdahale etti. Ancak kına gecesinden ayrılan Hasan D. ve Fevzi Ö.'nün evlerine gitmek için bindikleri 01 ZM 668 plakalı otomobilin yolu, Toros Caddesi üzerinde Tahsin Y. tarafından kesildi. Tahsin Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Fevzi Ö. ve Hasan D. vurularak, yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan Fevzi Ö.´nün hayati tehlikesi devam ederken, Hasan D. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra kaçan Tahsin Y. ise karşılaştığı gece bekçilerine pompalı tüfeği doğrulttu. Yaşanan kovalamaca sonunda, Gaziler Mahallesi´ndeki bir evin damında yakalanan Tahsin Y., gözaltına alındı.