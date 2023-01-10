Kızını boğarak öldürmüştü! İşte tahrik indiriminin nedeni!

İzmir Buca Emniyet Müdürlüğü'ne, 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural (59), kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olay ile ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Harekete geçen ekipler, Vural'ın Laleli Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine gitti.

İncelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi, toprağa verildi. Anne Ayşe Vural da tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"KIZIMI ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM"

Davanın İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Aralık ayındaki karar duruşmasında Ayşe Vural, "Kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Tutuksuz sanıklar Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural ise beraat talebinde bulundu.

ANNE İÇİN TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YIL 4 AY HAPİS

Savunmaların ardından heyet, Ayşe Vural'ı 'alt soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay hapse çevirdi. Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedilerek duruşma bitirildi.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Zeynep Vural cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, İzmir Morg İhtisas Dairesi'nce düzenlenen rapor yer aldı. Raporda; Zeynep Vural'ın hyoid kemik sol boynuzunda ekimozlu kırık saptandığı, ölümünün boğmaya bağlı mekanik asfiksi ve beyin iskemisi sonucu meydana geldiğine vurgu yapıldı.

"FULARLA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ölü muayene raporu ve otopsi raporunda tespit edilen maddi bulgulara göre ölümün, Ayşe Vural'ın savunmasında ileri sürdüğü gibi kızı Zeynep Vural'ı boynundaki fularından tutup, yere doğru çekerek yere düşürmesi sonucu meydana gelmesinin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi için İzmir Morg Dairesi Başkanlığı'na yazı yazıldığı belirtildi. Yazıya gelen cevapta, fuların yumuşak materyal olduğunun kabul edilmesi halinde telemin fularla meydana getirilmesinin mümkün olmadığı, telemin ip gibi daha sert materyal ile oluşmasının mümkün olduğu kaydedildi.

ANNENİN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Ayrıca boğma eyleminin, ip veya benzeri materyalin önden arkaya ve yukarı doğru çekmek suretiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna da dikkat çekildi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporuna göre, Ayşe Vural'ın cezai ehliyetinin tam olduğu da yine gerekçeli kararda yer aldı.

"YERDE GÖRDÜĞÜ POŞETİ YÜZÜNE BASTIRDI"

Mahkeme; sanık Ayşe Vural'ın olay günü kendisine saldırması üzerine boynundaki ince fularından tutup yere doğru çektiği Zeynep Vural'ın yere düştükten sonra hırıltılı sesler çıkardığını, kızının kalkıp, kendisini öldürmesinden korkarak yerde gördüğü poşeti ağzına ve burnuna doğru bastırıp, bir süre bu şekilde tuttuğu yönündeki beyanına dikkat çekti. Anne Vural'ın ilk başta kızı Zeynep'in sızdığını düşündüğünü, öldüğünü ilk başta fark etmediğini, kontrol etmek için tekrar odaya gittiğinde öldüğünü anladığını beyanlarına da dikkat çekip, gerekçeli kararda yanıt verdi.

Heyet, İzmir Morg Dairesi Başkanlığı'ndan alınan raporu da dikkate alarak sanığın olay günü aniden gelişen kastla ele geçirilemeyen ip veya benzeri materyal ile maktulün boğazını sıktığını, sonrasında da yerde gördüğü poşeti maktulün ağzına ve burnuna doğru bastırarak, Zeynep'in boğularak ölümüne sebebiyet verdiğine kanaat getirdi.

"BASİT SALDIRI DIŞINDA EYLEM YOK"

Sanık Ayşe Vural, her ne kadar kızını öldürme kastının olmadığını söylese de beyanlarından öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Olay anında Zeynep Vural'ın, annesine yönelik basit saldırı dışında eyleminin olmadığına gerekçeli kararda dikkat çekildi. Sanık Ayşe Vural'ın meşru savunma ve meşru savunmanın heyecan, korku veya telaşla aşılması sonucuyla ölümün meydana geldiği şeklinde değerlendirme yapılamayacağı da gerekçeli kararda yer aldı.

"ZEYNEP'İN DARBI İNDİRİM SEBEBİ OLDU"

Heyet, gerekçeli kararında, Zeynep'in sanık olan aile fertleriyle uzun süreden beri süregelen sorunlar bulunduğunu da vurguladı. Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle zaman zaman hırçınlaşarak aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darp ettiğinin de altı çizdi. Heyet, bu durumların çekilmez hal boyutuna ulaştığı, olay günü Zeynep'in, annesine hakaretlerde bulunması yine olaydan önce yere kustuktan sonra temizlemesi için odaya çağırıp, temizlemesi için darp ettiğini kaydetti. Heyet, bu gerekçelerle sanık Ayşe Vural'ın suçu 'haksız tahrik' altında işlediğine karar verdi.

BABASI VE KARDEŞİ BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, gerekçeli kararında, haklarında 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçlarından dava açılan tutuksuz sanıklar Saffet ve Ömer Vural'ın, sanık Ayşe Vural'ın eylemine iştirak veya yardım ettiklerine dair dosyada somut delil olmadığı anlaşıldığından üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği belirtildi.