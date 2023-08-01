Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü! Karaman'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Başar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan E.B'nin bir süredir ayrı yaşadığı Mehmet Başar'ı, sevgilisi olduğu belirtilen şüpheliye öldürttüğü ileri sürüldü

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bulunan Karaman Kalesi yakınında Mehmet Başar'ın 30 Temmuz'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Hayatını kaybeden Mehmet Başar.

AA'da yer alan habere göre bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden kaçanların içinde bulunduğu otomobili tespit etti.

EŞİ DE ARAÇTAYMIŞ

Araçtakilerin Başar'ın eşi E.B. ile M.B, T.K, F.H.Ş, S.A. ve G.T.'nin olduğu belirlendi. Şüpheliler yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

KAPIYI AÇINCA KURŞUN YAĞDIRDILAR

E.B. ile M.B. ve T.K'nin Başar'ın evine çıkıp zile bastıkları, kapının açılmasıyla M.B'nin ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi.

SEVGİLİSİNE ÖLDÜRTTÜ İDDİASI

E.B'nin bir süredir ayrı yaşadığı eşini, sevgilisi olduğu belirtilen şüpheliye öldürttüğü ileri sürüldü.

6 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.