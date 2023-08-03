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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş'ta motosiklet üzerinde vurulan kişi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!

        İstanbul Beşiktaş'ta, motosikleti üzerinde silahla vurularak hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, motosikletli iki kişi bir restorana ateş açtı. Restoranda bulunan bir kişi ise bu ateşe karşılık verildi. Motosikletten ateş açtığı belirtilen Sertan Taylan Hayal vuruldu. Ağır yaralanan Hayal hayatını kaybetti. Olay sırasında restoranda bulunan 2 kişi de yaralanırken polis, Hayal'ı vuran kişinin peşine düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 14:27
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        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
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        İstanbul'da olay dün gece saatlerinde Beşiktaş’ta, Sinanpaşa Mahallesi, Mumcu Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi.

        İKİ KİŞİ RESTORANA DOĞRU ATEŞ AÇTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre motosikletle olay yerine gelen iki kişi, iddialara göre bir restorana doğru ateş açtı.

        MOTOSİKLETLE GELEN SALDIRGAN VURULDU

        Açılan ateş üzerine, restoranda bulunan bir kişi de şüphelilere doğru silahla karşılık verdi. Açılan ateş sonucu motosikletin arkasında oturan bir kişi vuruldu. Restoranda bulunan iki müşteri ise yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Olayda hayatını kaybeden Sertan Taylan Hayal.
        Olayda hayatını kaybeden Sertan Taylan Hayal.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve kimliği saptanan Sertan Taylan Hayal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada, motosikletliye ateş açıp öldüren kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor.

        DİĞER SALDIRGAN DA KAÇTI

        Çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şüphelilerden diğerinin ise olay sonrası motosikleti bırakıp kaçtığı belirlendi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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