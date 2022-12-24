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Haberler Gündem 3. Sayfa O an kamerada! 5 saniyede motosiklet hırsızlığı! - En son haberler
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O an kamerada! 5 saniyede motosiklet hırsızlığı!

İstanbul Kadıköy'de, özel bir hastanenin önüne park edilmiş motosiklet, yine motosikletle gelen 2 kişi tarafından 5 saniyede çalındı. 100 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

O an kamerada! 5 saniyede motosiklet hırsızlığı! - En son haberler
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DHA

İstanbul Kadıköy'deki özel bir hastanenin önünde park edilmiş bir motosiklet, 17 Aralık Cumartesi günü saat 05.20 sıralarında çalındı. Motosikletle hastanenin önüne gelen kasklı 2 kişi, kaldırımda park edilmiş motosiklete yanaştı.

5 SANİYEDE MOTOSİKLETİ ÇALIŞTIRDI

DHA'da yer alan habere göre hırsızlardan biri motosikletten inerek yaklaşık 5 saniye içinde park halindeki motosikleti çalıştırdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelilerden biri kendi motoruyla, diğer şüpheli çaldıkları 34 PK 0830 plakalı motosikletle kaçtı. Şüphelilerin motosikleti çalıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETİN PİYASA DEĞERİ 100 BİN TL

Motosikletin piyasa değerinin 100 bin lira olduğu belirtildi. Polis ekipleri, çevredeki kameraları inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"ŞOK GEÇİRDİM, 5 SANİYEDE ÇALMIŞLAR"

Motosikleti çalınan Yusuf Atlı, "Özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Akşam üzeri nöbet için yine hastaneye gittim. Motoru her zamanki 2 senedir koyduğum yere bıraktım. Sabaha karşı güvenlikteki arkadaşlar motosikletin çalınmış diye bilgi verdi. Peşlerinden gittik ama yakalayamadık. Emniyet güçlerine haber verdik, şikâyette bulunduk. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Güvenlik kameralarını izlediğimizde şok geçirdik. Bir aparat yapmışlar, 5 saniyede çevirip motosikleti çalıştırıyorlar. Hayretler içerisinde kaldım açıkçası. Birisine anahtarını versem öyle çalıştıramaz yemin ediyorum.

"MOTORU SATIP YAZIN DÜĞÜN YAPACAKTIM"

Motoru satıp bu yaz düğün yapacaktım. Şimdi vallahi düğün de yalan oldu. 2 sene daha bizi geriye attı. Arkadaşlar eş, dost, canın sağ olsun diyorlar. Cana geleceğine, mala gelsin diye. Cana geleceğine mala gelsin diye diye bir Allah'ın verdiği can kaldı artık. Emniyet güçlerimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum inşallah motorumu bulurlar" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde; motosikletle gelen kasklı 2 kişi, kaldırımda park edilmiş motosiklete yöneliyor. Hırsızlardan biri motosikletten inerek, kilitli olan motosikleti çalıştırıyor. Kilidi açan hırsız, daha sonra çaldığı motosiklete binerek kayıplara karışıyor.

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