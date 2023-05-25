Olay anı kamerada! Tartıştığı kuryeye kamyonetle çarptı!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Çekmeköy'de olay, dün gece saat 04.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokurye, aldığı siparişi teslim ettikten sonra iş yerine döndüğü sırada, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü durdurmak için peşinden gitti.

KAMYONETİ ÜZERİNE SÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre sürücü kullandığı kamyoneti, kendisini takip eden motokuryenin üzerine sürdü.

KURYEYE ÇARPIP KAÇTI Sürücü kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpma anında motosikletin üzerinden atlayan kurye kazayı yara almadan atlattı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Kamyonet sürücüsünün moto kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"CANINA KAST EDİYOR, ATLAMASA ÖLEBİLİRDİ" Kuryenin çalıştığı iş yerinin işletmecisi olan Erdem Bıçak olayı anlattı. Bıçak, "Kurye arkadaş Nişantepe dönüşünde beyaz kasalı bir araçla çarpma sonucu tartışmaya başlıyor. Sözlü tartışmaya başlıyor. Ardından kurye, araç motoruma vurup kaçtığı esnada kurye arkadaşımı takip ederken, kasten ezerek kaçıyor. Görüntülerde de göründüğü gibi canına kast ediyor, üzerine sürüyor motoru.