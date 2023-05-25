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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Olay anı kamerada! Tartıştığı kuryeye kamyonetle çarptı!
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Olay anı kamerada! Tartıştığı kuryeye kamyonetle çarptı!

İstanbul'da, kamyonet sürücüsü tartıştığı motosikletli kuryeye çarpıp kaçtı. Çarpma anında motosikletin üzerinden atlayan kurye kazayı yara almadan atlattı. Kamyonet sürücüsünün moto kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Son dakika haberler: Olay anı kamerada! Tartıştığı kuryeye kamyonetle çarptı!
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DHA

İstanbul Çekmeköy'de olay, dün gece saat 04.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokurye, aldığı siparişi teslim ettikten sonra iş yerine döndüğü sırada, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü durdurmak için peşinden gitti.

KAMYONETİ ÜZERİNE SÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre sürücü kullandığı kamyoneti, kendisini takip eden motokuryenin üzerine sürdü.

KURYEYE ÇARPIP KAÇTI

Sürücü kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpma anında motosikletin üzerinden atlayan kurye kazayı yara almadan atlattı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kamyonet sürücüsünün moto kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"CANINA KAST EDİYOR, ATLAMASA ÖLEBİLİRDİ"

Kuryenin çalıştığı iş yerinin işletmecisi olan Erdem Bıçak olayı anlattı. Bıçak, "Kurye arkadaş Nişantepe dönüşünde beyaz kasalı bir araçla çarpma sonucu tartışmaya başlıyor. Sözlü tartışmaya başlıyor. Ardından kurye, araç motoruma vurup kaçtığı esnada kurye arkadaşımı takip ederken, kasten ezerek kaçıyor. Görüntülerde de göründüğü gibi canına kast ediyor, üzerine sürüyor motoru.

"MOTORU KULLANILAMAZ HALDE"

Motorum kullanılamaz hale geliyor. Kurye arkadaşımda herhangi bir yara bere yok. Kurye motorun üzerinden atlıyor. Kurye aracın üzerine geldiğini görünce aracın üzerini terk ediyor herhangi bir yara almıyor. Kurye motorun üzerinden atlamamış olsa canına kast edilmiş olacaktı. Atlamamış olsa ölebilirdi. Şahsı tanımıyorum. Plakası da belli değil araç kaçtı. Savcılığa gereken suç duyurusunda bulunacağım. Gerekli yerlere müracaat edeceğim " diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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