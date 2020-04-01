İHA

Avcılar’da 8 Mart 2020’de Okan Metin yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem’i kız arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla darp etmişti. Olayın ardından tutuklanan ve hakkında 1,6 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Metin, engelli çocuk hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen “kendisini savunabilir” raporunun ardından tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Taha Alper Behrem’in genel durumunun iyi olduğu aktarılarak “beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğu “ tespitine yer verildi.

Raporun ardından Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Okan Metin’in yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunan müşteki avukatı, sanığın öldürmeye teşebbüste bulunduğunu belirterek “Okan Metin hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

18 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2020’de Taha Alper Behrem ile sanık Okan Metin arasında nesnel olarak belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılmıştı. Sanığın Behrem’i boynundan tutarak demir korkuluklara ittiğinin belirtildiği iddianamede, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı açıklanmıştı.

İddianamede, müşteki Taha Alper Behrem’in İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu’nca düzenlenen raporunda yüzde 76 engelli olduğu da kaydedilmişti. İddianamede Okan Metin’in ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1,6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.