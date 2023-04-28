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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Amasya'da otomobil sulama kanalına uçtu! Anne oğul can verdi! - Gündem haberleri
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Otomobil sulama kanalına uçtu! Anne oğul can verdi!

Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Hüseyin Kodak ile 65 yaşındaki annesi Meryem Kodak hayatını kaybetti, kız kardeşi 37 yaşındaki Neslihan Kodak ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Amasya'da otomobil sulama kanalına uçtu! Anne oğul can verdi! - Gündem haberleri
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DHA

Amasya'da kaza, dün akşam saatlerinde Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kodak´ın (42) kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına düştü.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü, annesi Meryem Kodak (65) ve kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

ANNE İLE OĞULU KURTARILAMADI

Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Kodak ile annesi Meryem Kodak hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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