İHA

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde H.A. isimli bir kadın, kol ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine başvurmuş, yapılan testler sonucunda H.A'ya korona teşhisi konmuştu.

İHA'nın haberine göre, karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda kadınla temas halinde olan kişileri tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda 11 kişide pozitif vak'a görülürken, 14 ev ise karantina altına alındı.

"İLK VAKA BİZ DEĞİLİZ"

Pozitif çıkan kadının oğlu Hakan A., yaptığı açıklamada, “Şu an annem ve babam hastanede tedavi altında. Hiçbiri solunum cihazına bağlı değil. Bizim test sonuçları pozitif ve negatifliği bugün sonuçlandı. 60 kişiye bulaştırdığı iddia ediliyor. Bulaştırmış olsa herkes de virüs pozitif çıkması lazım. Bizim ailede 4 kişide vak'a görüldü ve tedavi altındalar. Çıkan haberler hatta altında yazılan yorumlar bizi üzmüştür. Koronavirüs ülkemizin ve dünyamızın başına belan olan bir virüstür. Yapılan yorumlarla bizi hedef gösterilmesinden derece rahatsızız. Eşim ve çocuklarımla geldik ve onlarında test sonucu negatif çıktı, birazdan hastaneden çıkacaklar.

Cenazeye katıldığı denildiği zaman bu rakamlar 60’larla değil, binleri bulması lazım. Cenazeye 3 kişi gitmez herhalde onlarında aileleri falan var. Bu sokakta yaşayan insanların bakkaldan, manavdan, iş yerlerimizden bize bulaşmayacağını nasıl bilebiliriz. Bir insan virüsü bile bile çarşı, pazar dolaşıp yayar mı. Bu hiçbir ahlaka sığmaz. Ben milleti sağ duyuya davet ediyorum. İlk vak'a biz değiliz. Sakarya’daki ilk vak'a da biz değiliz. Annemizin ve ailemizin bu kadar yıpratılmasından üzüntü duyuyoruz. Sağlık ekipleri mükemmel çalışıyor. Bugün test sonuçları çıktı annemden sonra 11 vak'a daha tespit edildi. Bunun 4’ü kendi ailemizden. Biz maddi ve manevi çok yıprandık. Rabbim inşallah bu güzel günlerin rahmetine ülkemizden ve tüm İslam aleminin üzerinden bütün dünyadan da kalkar inşallah” dedi.

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