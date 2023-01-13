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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da korkutucu anlar! Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı! - En son haberler
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Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı! 

İstanbul Kağıthane'de, yolcu dolu İETT otobüsünün arka tekerleği, seyir halindeyken fırladı. Tekerlek yokuş aşağı hızla giderken, otobüs şoförü aracı durdurdu. Fırlayan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi

İstanbul'da korkutucu anlar! Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı! - En son haberler
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DHA

İstanbul'da olay, dün saat 11.30 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Şişli-Sultangazi hattındaki körüklü İETT otobüsünün, Dersaadet Caddesi'nde virajı dönerken, sol arka tekerleklerinden biri fırladı.

ŞOFÖR, OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

DHA'da yer alan habere göre tekerlek hızla yokuş aşağı yuvarlanırken, otobüs şoförü aracı durdurup, olası bir faciayı engelledi.

YOLCULAR OTOBÜSTEN İNDİLER

Büyük korku yaşayan yolcular otobüsten indi. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Yol yardım ekipleri, otobüse yedek lastik takarak arızayı giderdi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Otobüs garaja çekilirken, kopan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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