Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı! 

İstanbul'da olay, dün saat 11.30 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Şişli-Sultangazi hattındaki körüklü İETT otobüsünün, Dersaadet Caddesi'nde virajı dönerken, sol arka tekerleklerinden biri fırladı.
ŞOFÖR, OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ
DHA'da yer alan habere göre tekerlek hızla yokuş aşağı yuvarlanırken, otobüs şoförü aracı durdurup, olası bir faciayı engelledi.
YOLCULAR OTOBÜSTEN İNDİLER
Büyük korku yaşayan yolcular otobüsten indi. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Yol yardım ekipleri, otobüse yedek lastik takarak arızayı giderdi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Otobüs garaja çekilirken, kopan tekerleğin yokuş aşağı yuvarlanması, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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