DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekiplerince tespit edilen kişiler, hastanede tedaviye alındı.

Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı.

Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Tekman'ın bir köyünde vefat eden bir kişinin cenazesine giden 43 kişinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

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