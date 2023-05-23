Sosyal medyada tepki çekmişti! Damat yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi'nde önceki gün Filiz Y. ile Yusuf A'nın düğünü için toplanan bir grup, konvoyu durdurup yolda eğlenmeye başladı.
AV TÜFEĞİYLE HAVAYA ATEŞ AÇTI
AA'da yer alan habere göre bu sırada damat Yusuf A., kendisine verilen yivsiz av tüfeği ile havaya defalarca ateş açtı. Gruptakiler, daha sonra araçlarına binerek, buradan ayrıldı.
ADRESİ BELİRLENİP GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit ettikleri damadı gözaltına aldı.
197 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramalarda, olayda kullanılan yivsiz av tüfeği, 3 şarjör ile metal kutu içerisinde toplam 197 fişek ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Yusuf A. "genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu" iddiasıyla yapılan adli işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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