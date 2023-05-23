Sosyal medyada tepki çekmişti! Damat yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi'nde önceki gün Filiz Y. ile Yusuf A'nın düğünü için toplanan bir grup, konvoyu durdurup yolda eğlenmeye başladı.

AV TÜFEĞİYLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

AA'da yer alan habere göre bu sırada damat Yusuf A., kendisine verilen yivsiz av tüfeği ile havaya defalarca ateş açtı. Gruptakiler, daha sonra araçlarına binerek, buradan ayrıldı.