Taksicinin başına taşla vurmuştu! Nedeni ortaya çıktı!

DHA ve İHA'da yer alan habere göre istediği yere gelince Şahin, bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu.

Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞ ELİ KIRILDI AMELİYATA ALINDI

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.