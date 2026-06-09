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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Haberler: "Telegram"da uyuşturucu satanlara operasyon: 43 gözaltı

        "Telegram"da uyuşturucu satanlara operasyon: 43 gözaltı

        İstanbul merkezli 2 ilde, telegram ve diğer sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        "Telegram"da uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

        İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başta "Telegram" olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu madde satanlara yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 17 ilçe ve Sakarya'da 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 26 bin avro, 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

        Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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