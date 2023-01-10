Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 12 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldüğü anlaşılan Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov'un cansız bedeni parçalanmış halde bulunmuştu.
ROZETTEN KİMLİĞİ SAPTANMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Akse Mahallesi'nde boş arazide bulunan erkek cesedinin Gaıpov'a ait olduğu, ceket yakasındaki rozetten belirlenmişti.
TANINMAYACAK HALDE BULUNMUŞTU
Rozeti araştıran polis, köpekler tarafından parçalandığı için tanınmaz durumda olan cesedin, 57 yaşındaki Gaıpov'a ait olduğunu tespit etmişti.
ZANLI, POLİS UYGULAMASINDA DURDURULDU
Cinayet davasının firari sanığı Ümit D.(42), Maltepe Gülsuyu Mahallesi E-5 Kartal katılımı üzerinde yapılan polis uygulaması sırasında durduruldu.
25 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kimlik sorgulamasında Gaıpov cinayeti dosyasından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası kararı olduğu ortaya çıktı.
Ümit D., 8 Ocak Pazar günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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