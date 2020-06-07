Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberler... Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
ABONE OL

Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Denizli’de kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde baba hayatını kaybetti, anne ve 2 çocuğu ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden babanın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı

denizli
İHA

Kaza Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Asiye Yıldırım idaresindeki 20 DB 465 plakalı otomobil Kelekçi Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak 15 metrelik uçuruma yuvarlanıp, ağaçlara çarparak durabildi.

İHA'nın haberine göre, kazayı gören diğer sürücüler ise jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri baba Ahmet Yıldırım’ın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan anne Asiye ile çocukları Volkan ve Yüksel Ata’yı araç içerisinden çıkarıp ambulanslar ile hastaneye kaldırdılar.

Otomobil içerisinde sıkışan baba Ahmet Yıldırım’ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içinde çıkarıldı. Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TSK'dan koronavirüs ile mücadelede üstün başarı - Haberler
GÜNDEMTSK'dan korona ile mücadelede üstün başarı
Son dakika haberler! Bu fotoda 'Mucize' var!
GÜNDEMBu fotoda 'Mucize' var!
Son dakika! Meclis'in gündemi yoğun - Haberler
GÜNDEMMeclis'in gündemi yoğun
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü hangi gün, saat kaçta sokağa çıkacak?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?
Son dakika haberler! 3 bin yıllık tarihi jeneratör götürüp, talan ettiler
GÜNDEM3 bin yıllık tarihe spiralli darbe!
Küçükçekmece'de boşaltılan binada çökme tehlikesi
GÜNDEMKüçükçekmece'de boşaltılan binada çökme tehlikesi!
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu sorgulama TIKLA! E-Devlet Pandemi başvuru sonuçları
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika haberler! Bursa'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı
GÜNDEMSokak ortasında çatışma: 6 yaralı
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
GÜNDEMDaha da ısınıyor!
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan Moda Sahili'ndeki görüntülere tepki - Haberler
GÜNDEM"Çok fazla normalleşmeyelim"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X