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Ukrayna'dan gelen 17 TIR şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi!

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi

koronavirüs
AA

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 17 TIR şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle önceden boşaltılan yurda götürüldü. Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

AA'nın haberine göre yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a 22 Mart'ta gelen gemi mürettebatı ile TIR şoförlerinin arasında bulunduğu 51 kişi ile 28 Mart'ta gelen 34 ve 29 Mart'ta gelen 18 TIR şoförü de aynı yurda yerleştirilmişti.

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