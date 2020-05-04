DHA

Son günlerde Bartın, Burdur, Gümüşhane ve Tunceli gibi illere yeni kentler eklenmeye başlandı. Artvin'de de koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 17 gündür yeni vaka görülmüyor.

DHA'nın haberine göre, vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Kent genelinde 857 test yapılırken, bunlardan 39'u pozitif çıktı. Salgın sürecinde 5 hastanın yaşamını yitirdiği şehirde Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar 'Covid-19' tanısı koyulmuş hasta bulunmuyor.

GİRESUN'DA SON İKİ GÜNDE YENİ VAKAYA RASTLANMADI

Giresun’da da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler neticesinde il genelinde son iki gündür hiç pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

İHA'nın haberine göre, Giresun’da 19 Mart tarihinde görülen ilk pozitif vakaların görülmeye başlamasıyla alınan koruyucu tedbirler sonucunda vaka sayısı 18 Nisan tarihinden itibaren düşüşe geçerek son iki günde sıfıra indi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Pandemi Kurulu kararlarının titizlikle uygulanması sonucunda koronavirüs ile mücadele süreci başarıyla ilerliyor. Vaka sayısı son iki haftadır tek haneli rakamlara düşerken son bir haftadır 1 veya 2 yeni vaka ve son iki günde ise hiç pozitif vakaya rastlanmadı. İl Genelinde Güce ilçesi İlit Köyü Kıran Mevkii haricinde karantina uygulanan yerleşim yeninin bulunmadığı bildirildi.

Koronavirüs salgını ile mücadele ederken yurt dışında gelerek Giresun’daki öğrenci yurtlarında misafir edilen vatandaşlardan; 20 Nisan tarihinde Almanya’dan gelen 210 vatandaş, 24 Nisan tarihinde Hollanda’dan gelen 312 vatandaş ve 29 Nisan tarihinde Rusya’dan gelen 129 vatandaşın karantina süreçleri devam ediyor. Yurtlarda misafir edilen vatandaşlar 14 günlük sosyal izolasyonun ardından evlerine uğurlanacaklar.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ‘Evde Kal’ çağrılarına uymaya devam edilmesi gerektiği vurgulanarak; “20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak sabırla salgınla mücadele konusunda özveri gösteren herkese teşekkür eder, örnek davranış ve uyumlarından dolayı şükranlarımızı borç biliriz. Ancak bu durum bizi havaların ısınmasıyla rehavete sürüklememeli, dikkat ve sosyal mesafeyi korumayı devam ettirmeliyiz” açıklaması yapıldı.

SİVAS'TA 3 GÜNDÜR YENİ VAKA YOK

Sivas'ta da, son 3 gün içinde koronavirüs vakası tespit edilmedi. Halk, bu duruma sevinirken, yetkililer de kurallara uyulmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

Sivas Valiliği'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımla kentte son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" denildi.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan iller arasında olmamasına rağmen tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı Sivas'ta, bir süre önce de maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

Son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden, bahar ayı ile birlikte halkın sokağa çıkma eğiliminin artabileceği uyarısı yapılarak, koronavirüs ile etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi.

Son 3 günde vakaya rastlanmamasından memnun olan Sivaslılar, şehirde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirtti. Kentte yaşayanlar, valiliğin belirlediği kurallara azami ölçüde uymaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

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