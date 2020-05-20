Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Vakfıkebir’de, Kadir Gecesi’ne özel program düzenlendi
ABONE OL

Vakfıkebir’de, Kadir Gecesi’ne özel program düzenlendi

Trabzon'da Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, Kadir Gecesi nedeniyle ilçedeki eski camide özel canlı yayın programı düzenledi. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Mayıs’ta açılacağı ifade edilen camide düzenlenen programa maskesiz 20’den fazla kişi katılırken, katılımcıların müftülük personeli oldukları iddia edildi. Öte yandan Trabzon Valiliğinin programdan bilgisinin olmadığı öğrenildi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü, Kadir Gecesi nedeniyle geceye özel sosyal medya üzerinden canlı yayın programı düzenledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, koronavirüs nedeniyle kapalı olan ve 29 Mayıs’ta açılacağı öngörülen camide düzenlenen ve katılımcıların maske dahi takmadığı gözlenen programa İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal, İlçe Vaizi Ekrem Akbaş, Şef Refik Altuntaş ve bazı din görevlilerinin yanı sıra bir grup din görevlisinin katıldığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İZNİ OLMADAN CAMİYİ AÇTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında camilerin açılışına ilişkin tarihi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.” demişti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

65 yaş üstü müjdeli haber: 65 yaş üstüne için 'memleket izni'! Memleket izni nasıl alınır?
GÜNDEMMemleket izni nasıl, nereden alınır?
HES kodu nedir? Bakan Koca açıkladı: Hayat Eve Sığar (HES) kodu nasıl alınır?
GÜNDEMHES kodu nedir? Nasıl alınır?
Son dakika haberler... İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği!
GÜNDEMİstanbul'da dikkat çeken trafik yoğunluğu!
Son dakika haberler... AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç trafik kazasında yaralandı
GÜNDEMAK Parti Milletvekili trafik kazasında yaralandı
Son dakika haberler... Muğla'da korkutan orman yangını!
GÜNDEMMuğla'da korkutan orman yangını!
Son dakika haberler... Korona temizliğinde ortaya çıkan cinayette yeni gelişme!
GÜNDEMKorona temizliğinde ortaya çıkan cinayette yeni ...
Son dakika haberler! Virüs endişesiyle hastaneye gitmekten çekinen çiftin oğulları ölü bulundu
GÜNDEMVirüs endişesiyle gitmediler, ölü bulundu
Son dakika haberler... İnşaatta toprak kayması! 2 işçi aranıyor!
GÜNDEMİnşaatta toprak kayması! 2 işçi için seferberlik!
Son dakika haberler... Özalp'taki terör saldırısında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u serbest bırakıldı
GÜNDEMVan'daki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
Hulusi Akar: Vaka sayısı azlığı bakımından TSK en başarılı durumda
GÜNDEMBakan Akar'dan korona açıklaması!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X