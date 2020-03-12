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Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir jandarma uzman onbaşı ile 3 yerel güvenlik personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler kaydedildi: "Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç yerel güvenlik personeli şehit olmuştur."

"Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. "