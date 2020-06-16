Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberleri! Adliye personelini karantinaya aldıran firar! Kaçan genç pozitif çıktı
ABONE OL

Adliye personelini karantinaya aldıran firar! Tutuklama kararı sonrası kaçan genç pozitif çıktı

Karabük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı çıktıktan sonra adliyeden kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan şüphelide korona virüs tespit edilmesi üzerine aralarında savcı, hakim, kâtipler ve polisler ile temasta bulunan herkes ev karantinasına alındı.

adliyeden kaçan genç virüslü çıktı
İHA

Karabük'te adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edilince hakim, savcı ve polisler ev karantinasına alındı.

Olay geçen pazar günü meydana geldi. Cinsel istismar suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.Y. (17) savcılık ifadesinin ardından tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı çıktıktan sonra polislerin elinden kurtularak adliyeden kaçmıştı. Bu sırada şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşanmış ve ekiplerin havaya ateş açması sonrası 600 metre sonra kent merkezinde kıskıvrak yakalanmıştı.

YAKALANDIKTAN SONRA TESTE GÖTÜRÜLDÜ

Yakalandıktan sonra tekrar adliyeye getirilen E.Y.'nin tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmeden önce polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü ve Kovid-19 testi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada test örnekleri alındıktan sonra E.Y., Karabük Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmişti.

POZİTİF ÇIKINCA HERKES KARANTİNAYA ALINDI

17 yaşındaki E.Y.'nin sonucu pozitif çıkınca, temasta bulunan adliyede görevli hakim, savcı, kâtipler ve polislere izin verilerek evlerinde karantinaya alındı. Gözaltı süreci ile adliyeden kaçtıktan sonra yakalayan polislerle birlikte gence temasta bulunarak ev karantinasına gönderilenlere perşembe günü test yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan gencin 10 kişilik ailesi ve mağdur ile ailesinin de karantinaya alındığı ifade edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi 11 bombalı eylem yapan 7 terörist Afrin'de yakalandı!
GÜNDEM11 bombalı eylem yapan 7 terörist Afrin'de yakalandı!
Son dakika haberler... Mersin'deki darbe girişimi davasında flaş gelişme!
GÜNDEMMersin'deki darbe girişimi davasında flaş gelişme!
Son dakika haberler... Deprem sonrası dikkat çeken görüntü!
GÜNDEMDeprem sonrası dikkat çeken görüntü!
Son dakika ŞOKE EDEN OLAY! Sevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Pozitif çıktı! - Haberler
GÜNDEMSevgilisinin yüzüne kezzap atmıştı! Pozitif çıktı!
Son dakika haberler... Dursun Çiçek ifade verdi!
GÜNDEMDursun Çiçek ifade verdi!
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı! ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?
GÜNDEMTercihler başladı!
Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere sınav çağrısı - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan belediyelere çağrı
'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar! Cezaevi firarisi çıktı
GÜNDEMPolise ateş açtılar! Cezaevi firarisi çıktı
Son dakika haberler... Gercüş'te bir bina karantinaya alındı
GÜNDEMBatman'da bir bina karantinaya alındı
Emniyet müdürleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesinin şifreleri - HABERLER
GÜNDEMKararnamelerde Soylu damgası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X