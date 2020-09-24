Atahan daha 3 yaşındaydı! Kahreden acı!

DHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde, yürekleri kavuran bir olay yaşandı. İbrahim- Funda Uzunca çiftinin çocukları olan 3 yaşındaki Atahan, iddiaya göre, 10´uncu kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Atahan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Atahan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atahan Uzunca'nın düştüğü yerde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.