Çeteye baskın! Önce ‘Hesapçı’ sonra üst kademe çökertildi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul’da çeteye baskın! Önce ‘Hesapçı’ sonra üst kademe çökertildi!
ABONE OL

Çeteye baskın! Önce ‘Hesapçı’ sonra üst kademe çökertildi!

İstanbul’da telefonla arayıp, kendilerini polis, savcı veya banka çalışanı personel olarak tanıtarak, banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 15 kişilik bir çete çökertildi. Polis, çetenin önce ‘Hesapçı’ ayağına operasyon düzenledi. Ardından ‘Hesapçı’ şüphelilerden, üst düzey kademesini ulaşarak ikinci operasyonu gerçekleştirdi

Son dakika haberleri: İstanbul’da çeteye baskın! Önce ‘Hesapçı’ sonra üst kademe çökertildi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

İstanbul’da cep telefonuyla aradıkları kişilere kendilerini savcı, polis veya banda çalışan görevli personel olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 15 kişilik bir çete, farklı bir yöntemle çökertildi.

BANKA HESABINDAN PARA AKTARIYORLARDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 3 ay önce, telefonla aranıp bu yöntemle kandırılan vatandaşların banka hesapları üzerinden, kendi hesaplarına para aktaran bir çete tespit edildi. Önce çete üyelerinin banka hesap kayıtları belirlendi.

19 KEZ PARA AKTARDIKLARI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından banka hesapları tespit edilen çetenin 9 ‘Hesapçı’ ismine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin incelenen hesaplarında, telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 19 olaydan hesaplarına para aktarıldığı belirlendi.

ÜST KADEME 3 AY DİNLENDİ

Çetenin çökertilen ‘Hesapçı’ ayağının ardından, üst kademeye ulaşmak için bu kez teknik ve fiziki takip başlatıldı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından telefon dolandırıcılık çetesinin üst düzey 6 çete üyesinin isimleri tek tek tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kez tespit edilen 6 üst düzey çete üyesine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 dolandırıcı yakalandı. Gözaltına alınan dolandırıcılardan 5’i tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Hatay'da deprem olduğunu sanan bir kadın balkondan atlayarak yaşamını yitirdi
GÜNDEM Deprem oluyor sandı! Balkondan atladı
Silahlı çatışma: 3 yaralı! Nedeni: Ucuz ayakkabı satışı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Silahlı çatışma: 3 yaralı! "Pes" dedirten olay!
Son dakika: Yapay zeka uygulaması Chat-GPT insanlığa meydan mı okuyor?
GÜNDEM Yapay zeka uygulaması Chat-GPT insanlığa meydan mı ...
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
GÜNDEM Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
MEB 5 bin sözleşmeli personel alacak! 2023 Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve branş-kadro dağılımı nasıl?
GÜNDEM MEB 5 bin sözleşmeli personel alacak!
Son dakika haberi | İzmir'de 50 milyonluk vurgunda çetenin yazışmaları ortaya çıktı: Para koyacak yer bulamayacaksın
GÜNDEM 50 milyonluk vurgunda yazışmalar ortaya çıktı!
Süper hücre fırtınası nedir, nasıl ve neden oluşur? Tehlikeli midir?
GÜNDEM Süper hücre fırtınası nedir ve nasıl oluşur?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ...
EYT STAJ SİGORTASI 2023 | Bakan Bilgin açıkladı: EYT staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı?
GÜNDEM Bakan Bilgin'den EYT staj sigortası açıklaması!
Yer: Adıyaman! Tarih: 6 Şubat! Felaket anı güvenlik kamerası ve polis telsizinde! - Adıyaman'da deprem anı görüntüleri ortaya çıktı!
GÜNDEM Yer: Adıyaman! Tarih: 6 Şubat! Felaket anı güvenlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.