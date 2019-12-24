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Kağıthane’de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine iddiaya göre elinde çiçeklerle gelerek kurşun yağdırdı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin E. isimli şahıs, elinde çiçeklerle boşanma aşamasındaki eşi Öznur E.'nin çalıştığı iş yerine geldi. Bir süre sonra çift tartışınca belinden silahını çıkaran Yasin E., eşine 3 el ateş etti. Öznur E. kanlar içinde yere yığılırken, Yasin E. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

KADININ DURUMU AĞIR

Vatandaşların ihbarıyla kısa sürede iş yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Öznur E. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'ŞAHIS 3 EL ATEŞ EDEREK KAÇTI'

Yoldan geçerken yaralı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Ben geldiğimde etraf kalabalıktı, kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Adam, barışmak için mi gelmiş bilmiyorum. Ambulans geldi ve kadını götürdü. Kadının durumu kritikti. Şahıs 3 el ateş ederek kaçtı. Kendilerini tanımıyorum" dedi.

'ARTIK İDAM GELSİN'

Yaşanan olaydan ötürü son derece üzgün olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, "Gün geçmiyor ki kadın cinayetleri, insan ölümleri duymayalım. İstanbul kalabalık bir şehir ve bu tür olayların yaşanıyor olmasından bıktık artık. Artık idam gelsin" dedi.

EŞİNİ KURŞUN YAĞDIRAN YUSUF E. ÖLÜ OLARAK BULUNDU

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri eşine kurşun yağdırarak, olay yerinden kaçan Yusuf E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yusuf E. bir süre sonra yol boyunda ölü olarak bulundu.

'ÇOCUKLARI İÇİN ÇALIŞAN BİR ANNE'

Talihsiz kadının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten görgü tanığı Osman Şahin, "Namaz kılıyordum, üç el silah sesi duydum. Metal sesi olduğunu düşündüm. Bağrışmaları duyunca karşımızda bulunan iş yerinde çalışan bir kadının kocası olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından üç el ateş edilerek yaralandığını öğrendik.

Mermilerin biri boynuna, bir ayağına bir de mide boşluğuna isabet etmiş. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki çocuğu varmış, çocuklardan biri hastaymış. Çocuklarının geçimini sağlamak adına kendi başına çalışan bir anneden bahsediyoruz. Ağlamak üzereyim, bıktık artık kadın cinayetlerinden. Bu tarz olayların bir daha tekrarlanmaması için idam cezasının getirilmesini istiyoruz. Bu ülkeye artık idam gelsin" şeklinde konuştu.