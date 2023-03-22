Çocuk istismarcısının ailesine tazminat şoku!

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HABERTURK.COM

İstanbul'da, asliye hukuk mahkemesine açılan maddi manevi tazminat talepli davanın dilekçesine göre; 2017 yılında torun sahibi bir kişi, torunun arkadaşına cinsel istismarda bulundu.

SANIK CEZAEVİNDEYKEN ÖLDÜ

Yapılan şikayetin ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı ve ağır ceza mahkemesinde yargılandı. Verilen ceza neticesinde dosya temyize gitti. Sanık dede cezaevinde tutukluyken yıllar geçti. Dava dosyası Yargıtay aşamasındayken 2022 yılında hayatını kaybetti.

ÇOCUĞUN AİLESİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Mağdur çocuğun ailesi, sanığın öldüğünü duyunca harekete geçti. Avukatları Muammer Utku Oğul aracılığıyla sanığın eşi ve çocuklarına maddi manevi tazminat davası açtı.

SANIĞIN AİLESİ: KESİNLEŞMİŞ KARAR YOK

Mağdur çocuk için 95 bin TL, anne ve baba için 15'er bin TL manevi, 6 bin TL de maddi olmak üzere toplamda 131 bin TL tazminat talebinde bulundu. Ölen sanığın ailesi karşı cevap dilekçesinde, “suçlama doğru değildir, sanık hakkında kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır” dedi.

“İSTİSMARCI ÖLDÜ, TAZMİNATI ÖDEMEK AİLESİNE KALDI”

Mahkeme başkanı, her ne kadar verilen karar kesinleşmemiş olsa da ceza davasındaki delilleri takdiri delil olarak kabul etti. Cinsel istismar sanığının ailesini maddi manevi tazminata hükmetti.

Mahkeme kararında manevi tazminat talebinin tamamını, maddi tazminat talebinin de bir kısmını kabul etti. Karar kesinleşirse hayatını kaybeden istismar sanığının eşi ve çocukları, mağdur çocuğun ailesine 126 bin 500 TL tazminat ödeyecek.

“TAZMİNAT DA BORÇ GİBİ MİRAS KALIR MI?”

Mağdur çocuğun ailesinin avukatı Muammer Utku Oğul, “İstismar fiili, özel hukukta haksız fiil teşkil etmektedir ve bu da tazminatı gerektirir. Özel hukuk alanında doğan diğer borçlar gibi yasal mirasçılar da bundan sorumludur. Eğer sanık öldükten sonra ailesi yasal süreci içerisinde reddi miras yapsaydı. Bizim onlardan böyle bir şey talep etme hakkımız olmayacaktı” dedi.