Eşini döve döve öldürdü! Vahşet!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle 237 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.
EVİNDE BAYGIN OLARAK BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre iki çocuk annesi Adanur Arslan (24), komşuları tarafından evinde darp edilmiş halde, baygın bulundu.
GENÇ ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Adanur Arslan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
EŞİNİ DARP ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Polis merkezine giden Muhammed Arslan, eşini darp ettiğini itiraf edip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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