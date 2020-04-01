İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor

Son dakika açıklamalarına göre, İngiltere'de son 24 saatte 563 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 29 bin 474'e çıktığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika açıklamalarına göre, İngiltere'de son 24 saatte 563 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 29 bin 474'e çıktığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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