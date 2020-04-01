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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor
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İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor

Son dakika... İngiltere'de son 24 saatte 563 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 29 bin 474'e çıktığı açıklandı.

son dakika
Reuters

Son dakika açıklamalarına göre, İngiltere'de son 24 saatte 563 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 29 bin 474'e çıktığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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