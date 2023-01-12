Kaçan sürücü aranıyor! 62 gün sonra acı haber!

Muğla'da kaza, geçen yıl 10 Kasım'da, Bodrum ilçesi Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde meydana geldi.
MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Bodrum Belediyesi kafesinde çalışan Zeynep Eriş'in (34) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden otomobil çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Eriş ile motosikletin çarptığı yaya yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaçtı.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, dün 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum'a getirilen Eriş'in cenazesi, öğle vakti Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
BELEDİYEDEN TAZİYE MESAJI
Bodrum Belediye A.Ş.'den Zeynep Eriş için paylaşılan mesajda ise "Acımız büyük. Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Zeynep Eriş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.
KAÇAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR
Öte yandan kaza sonrası kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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