Kaçan sürücü aranıyor! 62 gün sonra acı haber!

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Eriş ile motosikletin çarptığı yaya yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, dün 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum'a getirilen Eriş'in cenazesi, öğle vakti Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BELEDİYEDEN TAZİYE MESAJI

Bodrum Belediye A.Ş.'den Zeynep Eriş için paylaşılan mesajda ise "Acımız büyük. Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Zeynep Eriş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

KAÇAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Öte yandan kaza sonrası kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.