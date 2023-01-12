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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçan sürücü aranıyor! Son dakika: 3 çocuk annesinden 62 gün sonra acı haber! - Güncel öne çıkan haberler
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Kaçan sürücü aranıyor! 62 gün sonra acı haber!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan, Bodrum Belediyesi'nin kafe çalışanı 34 yaşındaki Zeynep Eriş, tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

Kaçan sürücü aranıyor! Son dakika: 3 çocuk annesinden 62 gün sonra acı haber! - Güncel öne çıkan haberler
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DHA

Muğla'da kaza, geçen yıl 10 Kasım'da, Bodrum ilçesi Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde meydana geldi.

MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Zeynep Eriş, 3 &ccedil;ocuk annesiydi.
Zeynep Eriş, 3 çocuk annesiydi.

DHA'da yer alan habere göre Bodrum Belediyesi kafesinde çalışan Zeynep Eriş'in (34) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden otomobil çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Eriş ile motosikletin çarptığı yaya yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, dün 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum'a getirilen Eriş'in cenazesi, öğle vakti Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BELEDİYEDEN TAZİYE MESAJI

Bodrum Belediye A.Ş.'den Zeynep Eriş için paylaşılan mesajda ise "Acımız büyük. Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Zeynep Eriş'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

KAÇAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Öte yandan kaza sonrası kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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