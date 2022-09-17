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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Adana'da kanlı tartışma! Babası öldürdü! - Güncel Haberler
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Kanlı tartışma! Babası öldürdü!

Adana’da bir süre önce iflas eden ve psikolojisinin bozulduğu öğrenilen Felemez Gök, dün gece babası İbrahim Gök ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından baba İbrahim Gök oğlunu tabancayla vurdu. Felemez Gök, olay yerinde hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Adana'da kanlı tartışma! Babası öldürdü! - Güncel Haberler
Kanlı tartışma! Babası öldürdü!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Felemez Gök (53) bir süre önce iflas etti.

BABASI İLE TARTIŞTI

İHA'da yer alan habere göre Gök, iflas ettikten sonra psikolojisi bozuldu. Dün gece de Gök, babası İbrahim Gök (75) ile tartıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba Gök tabancayla oğluna ateş etti. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLDÜREN BABA GÖZALTINDA

Kavgayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis babayı gözaltına aldı. Ölen oğul ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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