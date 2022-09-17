Kanlı tartışma! Babası öldürdü!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Felemez Gök (53) bir süre önce iflas etti.
BABASI İLE TARTIŞTI
İHA'da yer alan habere göre Gök, iflas ettikten sonra psikolojisi bozuldu. Dün gece de Gök, babası İbrahim Gök (75) ile tartıştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba Gök tabancayla oğluna ateş etti. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti.
ÖLDÜREN BABA GÖZALTINDA
Kavgayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis babayı gözaltına aldı. Ölen oğul ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
YORUMLAR