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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kereste keserken testerenin bıçağı çıktı! Feci ölüm!
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Kereste keserken testerenin bıçağı çıktı! Feci ölüm!

Bursa'da, kereste atölyesinde kesim yaparken, daire testere bıçağının yerinden çıkıp, boynuna isabet etmesiyle ağır yaralanan 26 yaşındaki Suriyeli Nidal Eldenden, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Eldenden´in, 1 gün önce işe girdiği öğrenildi

Son dakika haberleri: Kereste keserken testerenin bıçağı çıktı! Feci ölüm!
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DHA

Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir kereste atölyesinde meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden (26), bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI AMA KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki ameliyatının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Eldenden, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

BİR GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Suriyeli Nidal Eldenden´in, 1 gün önce kereste atölyesinde işe başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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