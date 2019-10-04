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HaberlerGündemSON DAKİKA HABERLERİ! Meral Akşener'den ittifak iddialarına yanıt! - SİYASET HABERİ

Son dakika: Meral Akşener'den ittifak iddialarına yanıt!

HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP ile yapılan ittifakının dağıldığı iddiaları üzerine "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağı konusunda Cumhur İttifakı'nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum" dedi

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılan Millet İttifakı'na yönelik iddialar hakkında, "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağı konusunda Cumhur İttifakı'nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Bir panik ve hazımsızlık var" dedi. 

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, yüzde 50+1 barajının düşürülmesi ve ittifak iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

YÜZDE 50+1 YORUMU

Eski bakan Faruk Çelik'in barajın yüzde 40+1'e düşürülmesi yönündeki önerisi sonrası başlayan tartışmalar için, "Biz eskiden bu tür önerileri MHP Sözcülerinden duyardık. Şimdi bir mesaj sapması var. İkincisi 2023'te veya daha önce Sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğini söylemiştim. AK Parti'de aynı fikirde. Dolayısıyla buna çözüm bulma peşindeler. Böyle bir şey olabilir mi? Tam ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün içinde aktif olarak yer alırız" dedi. 

İTTİFAK İDDİASI

Millet İttifakı'nın dağıldığı iddialarını yanıtlayan ve Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı'nın dağıtılması için Cumhurbaşkanlığının uğraş içinde olduğu, hatta bunun içinde istihbarat elemanlarının da sokulduğu' yönündeki iddiaları için "Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bunu bilmiyorum. Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağı konusunda Cumhur İttifakı'nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Bir panik ve hazımsızlık var" ifadelerini kullandı. 

 

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