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O anlar kamerada! Galeria Sitesi yıkım sırasında çöktü!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremlerde 1'i bloku yıkılan, 3 bloku ise ağır hasar alan Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkımı sırasında A Blok çöktü. Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı

Son dakika haberleri: O anlar kamerada! Galeria Sitesi yıkım sırasında çöktü!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin yıkılan 1 blokunda 89 kişi yaşamını yitirdi, 3 bloku da ağır hasar aldı.

KONTROLLÜ YIKIMDA BLOK ÇÖKTÜ

DHA'da yer alan habere göre bu süreçte ayakta kalan blokların da yıkılmasına karar verildi. Galeria Sitesi'nin kontrollü yıkım çalışmaları sırasında A Blok çöktü.

O AN KAMERAYA YANSIDI

Etrafı toz bulutu kaplarken, çökme anı kameraya yansıdı. Diğer blokların kontrollü yıkım çalışmaları da sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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