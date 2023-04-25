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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülmüştü! Tüyler ürperten otopsi raporu ortaya çıktı!
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Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Tüyler ürperten otopsi raporu!

İstanbul’da şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim’in otopsi raporu ortaya çıktı. Tüyler ürperten raporda, Sevim’in kafatası olmak üzere kol ve bacaklarında ölümcül kırıklar olduğu açıklandı. Otopsi raporuna göre Sevim, bu kırıklarla birlikte beyin kanaması ve boğma sonucu hayatını kaybetti. Seçil Çiftçi’nin, Sevim’in kafasına şişeyle vurduğu, ardından demir çubukla kol ve bacaklarına vurarak kırdığı öğrenildi. Bu darbelerle kendinden geçen Sevim, Çiftçi tarafından kilotlu çorapla boğularak öldürüldü

Son dakika haberleri: Şarkıcı Seçil Çiftçi tarafından öldürülmüştü! Tüyler ürperten otopsi raporu ortaya çıktı!
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İstanbul Sancaktepe’de, 1 Ocak günü mantar toplayan bir vatandaş, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız beden buldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cesedin kimliğinin belirlenmesiyle, gündemde günlerce konuşulacak bir cinayet ortaya çıkacaktı.

KATİL, ŞARKICI MODEL SEÇİL ÇİFTÇİ ÇIKMIŞTI

İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda cesedi bulunan kişi Semih Sevim’di. Vücudunun birçok yerinde darp izleri dikkat çekmişti.

BABASI İLE CESEDİ ORMANA ATMIŞTI

Soruşturmanın sonucunda, Semih Sevim'in, eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şişli’deki evde öldürülen Sevim'in cansız bedeni, Seçil Çiftçi ve babası tarafından Sancaktepe’de ormanlık alana atılmıştı. Soruşturmanın ardından Çiftçi ve babası C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KÜLOTLU ÇORAPLA BOĞDUM"

Tutuklanan Seçil Çiftçi ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini jandarma ve savcılığa anlattı. Olayın 28 Aralık akşamı meydana geldiğini söyleyen Çiftçi, Sevim’in kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Konuşmak için Şişli’deki evine çağırdığını söyleyen Çiftçi, tartıştığı iddia ettiği Sevim’le boğuştuğunu belirterek, "Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum" dedi. Çiftçi, eline geçen sandalyenin demir ayakları ile de Sevim’e defalarca vurduğunu söyledi. Daha sonra kilotlu çorabı Sevim’in boğazını dolayarak boğana kadar sıktığını belirtti.

OTOPSİ RAPORU KAN DONDURDU

Bu ifadelerin ardından, Semih Sevim’le ilgili beklenen otopsi raporu ortaya çıktı. Hazırlanan otopsi raporu tüyler ürpertti.

YÜZ VE KAFATASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda maktul Semih Sevim’in ölümü “Genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana gelmiş olduğu” belirtildi.

SOL KOL VE SOL BACAĞINDA KIRIKLAR VAR

Ortaya çıkan detaylara göre, Sevim’in kafatasında ve yüzünde kırıklar oluştuğu belirtiliyor. İncelemede, Sevim’in sol kolu ve sol bacağında da vurulan sert darbelerle kırıldığı belirtiliyor. Kafasına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği belirtilen Sevim’in daha sonra boğma suretiyle öldürüldüğü açıklanıyor.

KAFASINA ŞİŞE VURMUŞ

Ortaya çıkan bu detayların ardından, Seçil Çiftçi’nin Sevim’in kafasına şişeyle vurduğu iddia ediliyor. Ardından sandalyenin demir ayağıyla, Sevim’in kol ve bacaklarına vurarak kırdığı iddia ediliyor.

“EVE ÇAĞIRIP İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER”

Semih Sevim’in ağabeyi Fatih Sevim, kardeşinin işkence gördüğünü iddia etti. Ağabey Sevim, “Kardeşimi etkisiz hale getirip bağladılar. Sonra işkence ettiler. Evde hiç kan izi yokmuş. Mavi ışıkla aramışlar kan izleri hiç çıkmamış. Kardeşime pusu kuruldu. Eve çağırıp onu öldürdüler.”

GELDİKTEN 3 GÜN SONRA KAYBOLDU

Tokat’ta yaşayan Semih Sevim, 25 Aralık 2022 günü İstanbul’a geldi. 26 Aralık günü Seçil Çiftçi’nin evine çiçekle gitti. 27 Aralık günü ikili ile ilgili görülen mahkemeye gitti. 28 Aralık akşamı Seçil Çiftçi’nin evine gitti ve aynı gece kayıplara karıştı. Aile, 30 Aralık günü kayıp başvurusunda bulundu. Semih Sevim’in cesedi 1 Ocak günü bulundu. 3 Ocak günü aileye haber verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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