Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Tüyler ürperten otopsi raporu!

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İstanbul Sancaktepe’de, 1 Ocak günü mantar toplayan bir vatandaş, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız beden buldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cesedin kimliğinin belirlenmesiyle, gündemde günlerce konuşulacak bir cinayet ortaya çıkacaktı.

KATİL, ŞARKICI MODEL SEÇİL ÇİFTÇİ ÇIKMIŞTI İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda cesedi bulunan kişi Semih Sevim’di. Vücudunun birçok yerinde darp izleri dikkat çekmişti.

BABASI İLE CESEDİ ORMANA ATMIŞTI Soruşturmanın sonucunda, Semih Sevim'in, eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şişli’deki evde öldürülen Sevim'in cansız bedeni, Seçil Çiftçi ve babası tarafından Sancaktepe’de ormanlık alana atılmıştı. Soruşturmanın ardından Çiftçi ve babası C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KÜLOTLU ÇORAPLA BOĞDUM" Tutuklanan Seçil Çiftçi ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini jandarma ve savcılığa anlattı. Olayın 28 Aralık akşamı meydana geldiğini söyleyen Çiftçi, Sevim’in kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Konuşmak için Şişli’deki evine çağırdığını söyleyen Çiftçi, tartıştığı iddia ettiği Sevim’le boğuştuğunu belirterek, "Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum" dedi. Çiftçi, eline geçen sandalyenin demir ayakları ile de Sevim’e defalarca vurduğunu söyledi. Daha sonra kilotlu çorabı Sevim’in boğazını dolayarak boğana kadar sıktığını belirtti.

OTOPSİ RAPORU KAN DONDURDU Bu ifadelerin ardından, Semih Sevim’le ilgili beklenen otopsi raporu ortaya çıktı. Hazırlanan otopsi raporu tüyler ürpertti.

YÜZ VE KAFATASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda maktul Semih Sevim’in ölümü “Genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana gelmiş olduğu” belirtildi.